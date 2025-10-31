;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025 y otros tres de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de octubre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de octubre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, viernes 31 de octubre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y otros tres harán lo propio con la jornada 30 y final de la Primera B.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 31 de octubre arrancará a las 15:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano jugará ante Cobresal, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de ADN Deportes, además de la señal por TV de TNT Sports Premium y Mega 2.

Luego, desde las 17:30 horas, Deportes Iquique jugará contra Deportes La Serena en el Tierra de Campeones. Cristián Galaz será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su acción a las 15:00 horas en el Germán Becker, donde Deportes Temuco se medirá ante Deportes Recoleta, con arbitraje de Felipe González y transmisión de TNT Sports.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, Deportes Concepción enfrentará a Unión San Felipe en el Ester Roa Rebolledo. Diego Flores será el árbitro del partido, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de acción vendrá a las 20:00 horas, cuando San Marcos de Arica enfrentará a Rangers, con arbitraje de Victor Abarzúa y transmisión de TNT Sports.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad