Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de octubre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, viernes 31 de octubre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y otros tres harán lo propio con la jornada 30 y final de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 31 de octubre arrancará a las 15:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano jugará ante Cobresal, con arbitraje de Gastón Philippe y transmisión de ADN Deportes, además de la señal por TV de TNT Sports Premium y Mega 2.

Luego, desde las 17:30 horas, Deportes Iquique jugará contra Deportes La Serena en el Tierra de Campeones. Cristián Galaz será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su acción a las 15:00 horas en el Germán Becker, donde Deportes Temuco se medirá ante Deportes Recoleta, con arbitraje de Felipe González y transmisión de TNT Sports.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, Deportes Concepción enfrentará a Unión San Felipe en el Ester Roa Rebolledo. Diego Flores será el árbitro del partido, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de acción vendrá a las 20:00 horas, cuando San Marcos de Arica enfrentará a Rangers, con arbitraje de Victor Abarzúa y transmisión de TNT Sports.