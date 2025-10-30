El hincha de la Universidad de Chile debe estar muy preocupado tras el partido contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, y no solo por la eliminación, sino también por la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez, que dejó un espeso aire a despedida del club.

“Nosotros planteamos saltar esa primera línea de presión de Lanús. El plan se cumplió bien en el primer tiempo y lo que dijimos en el complemento fue agregarle juego a eso; no queríamos aguantar el empate”, comenzó diciendo el DT tras el encuentro.

“Sin verlo en video es muy difícil, porque es una jugada muy rápida y no logro percibir la mano de la que todos hablan. Pero si todos los que estaban cerca la vieron, es porque fue así. Desde mi lugar no hago un juicio definitivo”, agregó por las polémicas arbitrales.

Gustavo Álvarez, a flor de piel ante los micrófonos

A partir de ese momento, las respuestas del argentino en la sala de prensa tomaron un tono emocional, algo que sorprendió a todos los oyentes y dejó preocupación en la fanaticada azul.

“Cada cual toma el duelo deportivo de la forma que le parezca. Recién les decía a los muchachos que no tienen que mirar al suelo, que siento el mismo orgullo por ellos que si hubiésemos ganado. Este plantel me representa totalmente. Es un sabor amargo por no clasificar, pero estuvimos a la altura. Hemos representado muy bien al club y al fútbol chileno”, expresó el técnico sobre su primer mensaje al plantel.

Acerca de los hinchas y el cariño que le transmiten, aseguró: “El público de Universidad de Chile es especial. Sienten una pasión tan genuina que emociona. Si en algo me lamento, es en no haberles dado esta alegría de clasificar a la final. Es una afición que viene golpeada, con muchos años de frustraciones. Te dan tanto, que al ganar los haces tan felices... Es una de las cosas que hacen que valga la pena estar aquí”.

“Este plantel va a estar siempre en mi memoria, por jerarquía y por calidez humana. De local se ganan puntos y de visita se hace historia, y este plantel de visita siempre se plantó. Me emociono mucho con las dos cosas: con el plantel y con el hincha”, continuó.

Ante la pregunta de si termina su proceso, señaló: “Si fuera por el hincha, yo me quedaría a vivir en este club, pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente. Mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones”.

“La calificación de los procesos deportivos depende de las expectativas que se tienen al inicio y de los recursos con los que se cuentan. Desde mi lugar, no es un fracaso para nada; en mi análisis, es todo lo contrario”, sentenció Gustavo Álvarez.