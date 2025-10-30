;

VIDEO. Gustavo Álvarez y un mensaje con sabor a despedida de la U: “Si fuera por el hincha, yo me quedaría a vivir en este club, pero...”

“Si en algo me lamento, es en no haberles dado esta alegría de clasificar a la final”, dijo el DT tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, abriendo la preocupación en la fanaticada azul.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Getty Images

El hincha de la Universidad de Chile debe estar muy preocupado tras el partido contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, y no solo por la eliminación, sino también por la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez, que dejó un espeso aire a despedida del club.

“Nosotros planteamos saltar esa primera línea de presión de Lanús. El plan se cumplió bien en el primer tiempo y lo que dijimos en el complemento fue agregarle juego a eso; no queríamos aguantar el empate”, comenzó diciendo el DT tras el encuentro.

“Sin verlo en video es muy difícil, porque es una jugada muy rápida y no logro percibir la mano de la que todos hablan. Pero si todos los que estaban cerca la vieron, es porque fue así. Desde mi lugar no hago un juicio definitivo”, agregó por las polémicas arbitrales.

Revisa también:

ADN

Gustavo Álvarez, a flor de piel ante los micrófonos

A partir de ese momento, las respuestas del argentino en la sala de prensa tomaron un tono emocional, algo que sorprendió a todos los oyentes y dejó preocupación en la fanaticada azul.

“Cada cual toma el duelo deportivo de la forma que le parezca. Recién les decía a los muchachos que no tienen que mirar al suelo, que siento el mismo orgullo por ellos que si hubiésemos ganado. Este plantel me representa totalmente. Es un sabor amargo por no clasificar, pero estuvimos a la altura. Hemos representado muy bien al club y al fútbol chileno”, expresó el técnico sobre su primer mensaje al plantel.

Acerca de los hinchas y el cariño que le transmiten, aseguró: “El público de Universidad de Chile es especial. Sienten una pasión tan genuina que emociona. Si en algo me lamento, es en no haberles dado esta alegría de clasificar a la final. Es una afición que viene golpeada, con muchos años de frustraciones. Te dan tanto, que al ganar los haces tan felices... Es una de las cosas que hacen que valga la pena estar aquí”.

Este plantel va a estar siempre en mi memoria, por jerarquía y por calidez humana. De local se ganan puntos y de visita se hace historia, y este plantel de visita siempre se plantó. Me emociono mucho con las dos cosas: con el plantel y con el hincha”, continuó.

Ante la pregunta de si termina su proceso, señaló: “Si fuera por el hincha, yo me quedaría a vivir en este club, pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente. Mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones”.

“La calificación de los procesos deportivos depende de las expectativas que se tienen al inicio y de los recursos con los que se cuentan. Desde mi lugar, no es un fracaso para nada; en mi análisis, es todo lo contrario”, sentenció Gustavo Álvarez.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad