AUDIO Y VIDEO. Sergio “Superman” Vargas y la eliminación de la U en Copa Sudamericana: “No vi una reacción después del 1-0 (...) Es triste caer así”

En el análisis postpartido en ADN Deportes también participó Danilo Díaz, que apuntó a otros detalles que condenaron a los azules en la llave ante Lanús.

Carlos Madariaga

Sergio Vargas y la eliminación de la U de Chile en Copa Sudamericana

Sergio Vargas y la eliminación de la U de Chile en Copa Sudamericana

Una vez consumada la eliminación de la U de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana, Sergio Vargas, exarquero azul, analizó en ADN Deportes el desarrollo del encuentro.

Al respecto, “Superman” cuestionó la salida de Felipe Salomoni. “No había terminado bien muchas jugadas, pero era el que más peligro llevaba al arco rival. Pensé que Sepúlveda entraría por Poblete, podía buscar variantes para desequilibrar a una defensa muy cerrada”, comentó, lamentando la falta de acción en la ofensiva.

La U prácticamente no pateó al arco en el segundo tiempo. Lo único que tengo anotado es lo de Altamirano a los 84. La U cayó en el juego de Lanús, mezquino, amarrete, disfrazado de orden y con poquito se llevó la llave”, insistió Sergio Vargas.

No vi una reacción después del 1-0, buscar otros caminos. Con un equipo cerrado, al que era difícil entrarle, a los delanteros no les llegaba bien la pelota, había que buscar de otra forma. Tratar de meter la pelota en el área, la U no tuvo opciones y es triste caer así, sin buscar otras alternativas”, planteó el multicampeón con la U de Chile.

“Se valora la entrega, el coraje, pero acá faltaron variantes y mayor coraje aunque sea de empatar, porque no estuvieron ni cerca de empatar”, enfatizó.

El análisis de Danilo Díaz

Desde el estadio Ciudad de Lanús, el comentarista de ADN Deportes centró su perspectiva en la falta de criterio del juez Alexis Herrera.

En la jugada del gol, el VAR lo tenía que llamar. Le pasaron la pelota al árbitro a que defina. En una mano por acción ofensiva, había que revisar. Faltó manejo. Estos árbitros no tienen este oficio en su liga interna. A Cardozo lo tenían que haber echado o al menos haber llamado al árbitro, pero está la lógica de los 5 minutos”, recalcó el “Tenor del Pueblo”, apuntando a otros factores por cómo se terminó dando la llave.

La U no queda fuera por el arbitraje, le faltó el peso de los últimos metros. Eso además de cumplir sanciones. Con su gente en el Nacional, era otro partido. Está el reforzamiento del equipo en el segundo semestre, nunca tuvo ese mediocampista duro, fuerte. Quizá le faltó ese delantero picante que va al espacio”, comentó Danilo Díaz en ADN Deportes.

