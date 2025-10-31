Presidente Boric en cumbre APEC en Corea del Sur: “Chile necesita al mundo, pero hoy día también el mundo necesita a Chile”

En medio de su viaje de trabajo en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric participó del CEO Summit, organizado por el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que reunió a líderes de economías partícipes en la instancia.

En concreto, el Mandatario intervino como Keynote Speaker en la sesión Special Speech, donde hubo un diálogo sobre oportunidades globales y los desafíos a enfrentar en la región en materias como economía.

En su discurso, sostuvo que en Chile “defendemos el multilateralismo porque es gracias a él que nuestro país ha podido crecer . Es gracias a nuestra inserción en el mundo que nuestro país ha podido crecer".

“Desde Chile decimos con firmeza no a la guerra”

“Porque sabemos que Chile necesita al mundo. Pero hoy día también el mundo necesita a Chile por lo que tiene que ofrecer", añadió el Presidente Gabriel Boric.

Por otro lado, comentó que “hoy día en la reunión de líderes una de las cosas que le expresaba a mis colegas es que tenemos dos elefantes en la sala: la guerra y el proteccionismo ”.

En ese contexto, el Mandatario remarcó que “desde Chile decimos con firmeza no a la guerra, respetamos y llamamos a respetar el derecho internacional. Tanto en el conflicto en el mundo árabe con el genocidio a Palestina llevado a cabo por el gobierno de Israel o con la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania”.