VIDEO. Lo pillaron: micrófono abierto de Johannes Kaiser delata burla sin filtro al Presidente Boric en vivo
El episodio se produjo mientras el candidato del Partido Nacional Libertario participaba de una entrevista radial.
Durante este jueves, un micrófono abierto captó al candidato presidencial de extrema derecha, Johannes Kaiser, haciendo comentarios irónicos sobre el Presidente Gabriel Boric, sin que aparentemente se diera cuenta de que estaba al aire.
El episodio se produjo mientras el abanderado nacional libertario conversaba con el exdiputado Gonzalo Fuenzalida y el analista Patricio Gajardo durante la emisión del programa Ideas Con Fuerza de Radio El Conquistador, antes del inicio oficial del programa transmitido por YouTube.
Fue en aquel instante, que, en medio de risas, los tres comentaban la reciente visita del Presidente Boric a Corea del Sur.
En un momento, Kaiser lanzó un primer comentario dirigido al mandatario: “Ojalá no lo confundan con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelotas en Bangladesh”.
Fuenzalida intervino señalando que Boric “se siente con un aura mesiánica” durante sus viajes al extranjero, sugiriendo que el jefe de Estado actúa como si estuviera llamado a orientar al mundo.
Ante esto, Kaiser agregó un segundo comentario crítico: “A mí lo que me sorprende es que este tipo sea croata y no alemán. Porque esa es más bien una enfermedad psicológica de los alemanes. Eso de andarle diciendo al mundo lo que tiene que hacer. Dos guerras mundiales por esa estupidez”, dijo, refiriéndose al estilo de liderazgo y la actitud internacional del jefe de Estado.
