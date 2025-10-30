Sindicato de Futbolistas de Chile “entra” en la carrera presidencial: “Nuestro gremio está abierto a recibir al resto de candidatos” / Diana Copa

Durante la jornada de este jueves, el Sindicato de Futbolistas Profesionales tuvo una particular jornada en su sede de Pirque.

Todo pues su directiva recibió, por primera vez en la actual campaña presidencial, a una postulante al sillón de La Moneda.

Se trata de Jeannette Jara, que aprovechó de resaltar sus propuestas para el fútbol. “Hemos propuesto, si los chilenos y chilenas me eligen, que puedan volver a integrarse a las comisiones en que han participado con organizaciones de la seguridad y el deporte. También abordamos la modernización de la ley de sociedades anónimas deportivas, la separación de la Federación de Fútbol de la ANFP. Hay que fortalecer la transparencia en la gestión del fútbol”, aseguró la candidata del progresismo.

“Abordamos las mejoras contractuales para los trabajadores y trabajadoras del fútbol. Vamos a duplicar los fondos del deporte y apoyar a los clubes de la ruralidad, es una buena estrategia preventiva para los lugares donde al Estado le cuesta llegar y donde la comunidad puede ayudar a combatir los problemas con un objetivo en común”, resaltó la exministra del Trabajo.

En tanto, en el SIFUP valoraron la charla y se abrieron a recibir a otros políticos. “Estamos agradecidos de esta visita para conocer la propuesta para su gobierno. Nuestro gremio está abierto a recibir al resto de candidatos. Esperamos que nos puedan presentar sus propuestas y conversar en torno al deporte”, advirtió el mandamás del sindicato, Luis Marín.