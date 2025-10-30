;

Presidente Boric se reúne con Ban Ki Moonel, ex Secretario General de Naciones Unidas, en Seúl

El encuentro se realizó en el marco de la visita del mandatario a la República de Corea por la cumbre de la APEC.

Mario Vergara

Benjamín Quinteros

Presidente Boric desde Corea

Este jueves 30 de octubre, el Presidente, Gabriel Boric, se reunió con el ex secretario General de Naciones Unidas y destacado diplomático surcoreano, Ban Ki Moon. Esto, como parte de las actividades del Gobierno que buscan promover la figura de Michelle Bachelet para el máximo cargo de la ONU.

En el encuentro en Seúl, también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. En la reunión se conversó sobre la experiencia de Ban Ki Moon como Secretario General de la ONU, así como de los desafíos globales actuales en materia de paz, multilateralismo y acción climática.

Desde presidencial señalaron que “ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.

Críticas a los “países poderosos” en su primera actividad

En su primera actividad oficial en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric cuestionó este jueves (hora local) la forma en que “los países circunstancialmente más poderosos” están conduciendo el comercio internacional.

Lo hizo durante el Seminario Empresarial Chile–Corea, en el hotel Shilla de Seúl, instancia en la que también se firmó un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), encabezada por Yoon Jin-sik.

ADN

“Es mejor colaborar que humillar”

Ante empresarios y autoridades, el Mandatario defendió el Estado de Derecho, el derecho internacional y el respeto a los contratos como base de los intercambios: “Es mucho mejor colaborar que humillar, aprender del otro que aplastar al otro”. En ese marco, destacó a Corea del Sur como “socio actual” y puso como ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

El mensaje se alinea con críticas previas del Mandatario a la alza de aranceles y decisiones unilaterales de grandes economías —políticas que ha calificado de arbitrarias—, mientras se prepara la participación de líderes como Donald Trump en la cumbre APEC.

Delegación público-privada

Boric estuvo acompañado por el canciller Alberto van Klaveren, el director de ProChile, Ignacio Fernández, la directora de InvestChile, Karla Flores, y el presidente de ASOEX, Iván Marambio, con foco en atraer inversiones y abrir oportunidades para exportaciones chilenas.

Hoja de ruta en Corea y APEC

El viernes (hora local) viajará a Gyeongju para cuatro actividades ligadas a APEC 2025: lanzamiento del Green Economy Partnership Agreement junto a los primeros ministros de Singapur y Nueva Zelanda; sesión de apertura del foro; almuerzo de trabajo con ABAC; y participación en el CEO Summit.

El sábado asistirá a la sesión de clausura y a la foto oficial del evento. El regreso a Chile está previsto para el domingo, aunque la próxima semana el Mandatario volverá a salir del país para asistir a la COP30 (5 al 7 de noviembre) en la Amazonía brasileña.

