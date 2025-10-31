PC exige una retractación pública de Matthei por sus críticas al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos: “Es una ofensa para miles de familias”

El Partido Comunista (PC) exigió este viernes una retractación pública de Evelyn Matthei, luego de que la candidata presidencial afirmara en una entrevista que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos “para mucha gente no es búsqueda, es venganza”.

A través de una declaración de su Comisión de Derechos Humanos, la colectividad calificó los dichos como “inaceptables” y sostuvo que “la búsqueda no es venganza”.

El PC añadió que las palabras de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas “banalizan y niegan los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante más de 17 años de dictadura civil y militar”, y que “representan una ofensa para miles de familias que vieron cómo sus seres queridos fueron torturados, ejecutados y desaparecidos”.

Origen de la polémica

La polémica surgió tras la entrevista de Matthei en Radio Cooperativa, donde aseguró que mantendría el plan en un eventual gobierno suyo, pero con modificaciones. “Claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando”, afirmó, agregando que “para mucha gente, no es búsqueda, es venganza”.

En la misma conversación, la exalcaldesa de Providencia también cuestionó el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusando que “se han dedicado solamente a perseguir carabineros”, y adelantó que no continuará con la construcción del Museo de la Memoria en Concepción.

Respuesta de Jeannette Jara

Las declaraciones provocaron críticas inmediatas, entre ellas las de Jeannette Jara, ministra de Trabajo y candidata presidencial de Unidad por Chile, quien acusó a Matthei de “demostrar ser la misma que abrazaba a Pinochet”.

“Decir que buscar justicia o incluso el cuerpo de los familiares es una venganza me parece una deshumanidad tremenda”, enfatizó.

El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric en 2023, busca esclarecer el paradero de más de 1.100 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, constituyendo la primera política de Estado integral en materia de verdad y memoria.