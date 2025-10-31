Jeannette Jara lidera preferencias y Johannes Kaiser desplaza a Evelyn Matthei al cuarto lugar, según Data Influye
Además, la encuesta midió la aprobación del Presidente Gabriel Boric, revelando que se mantuvo estable en 34%.
La nueva edición de la encuesta Data Influye, correspondiente a octubre, posicionó a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, a la cabeza de la carrera presidencial.
En específico, la exministra alcanzó un 27% de las preferencias, superando con amplio margen a José Antonio Kast, quien quedó en segundo lugar con un 20%.
Le sigue el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de obtener un 13%, dejando en cuarto lugar a Evelyn Matthei (11%).
Aprobación del Gobierno
La encuesta Data Influye también consideró la gestión del actual Gobierno, revelando que la aprobación del Presidente Gabriel Boric se mantuvo estable en 34%.
Mientras que un 49% desaprobó su gestión y un 17% adoptó una posición intermedia.
