Jeisson Vargas prácticamente sentencia el descenso de Deportes Iquique a la Primera B

En el partido que cerró la actividad de la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, Deportes Iquique sufrió una nueva derrota en condición de local, ahora ante un rival directo por evitar el descenso, Deportes La Serena.

En el Tierra de Campeones, bajo el aliento de su público, los “Dragones Celestes” intentaron mantener el control del partido desde un comienzo.

Sin embargo, en el afán por evitar que los granates ingresaran a su área, Jeisson Vargas encontró rápidamente el remate de media distancia como una fórmula exitosa, despachando un misil con el que abrió la cuenta al minuto 15.

😮‍💨⚽🔥 ¡PARA ENMARCARLO!



Jeisson Vargas sacó un remate espectacular de larga distancia y abrió el marcador a favor de Deportes La Serena, en su visita a Deportes Iquique





Sin mucho éxito, Deportes Iquique intentó aproximarse, pero tampoco contando con la colaboración de las acciones más polémicas, pues se desestimó un penal a su favor en el cierre del primer lapso por una mano de Ferreyra.

Cabe apuntar, eso sí, que ocurrió lo propio a la inversa durante el complemento, cuando el juez Cristian Galaz se arrepintió de un posible penal para Deportes La Serena en una mala salida de Requena.

Jeisson Vargas terminó de consolidarse como la figura de los papayeros cuando, al minuto 70, con otro gran disparo desde fuera del área, pareció cerrar el cotejo.

😮‍⚽🔥 ¡PÉGALE COMO QUIERAS, JEISSON!



Vargas apunta y saca este zapatazo imposible para Requena, y Deportes La Serena vence a Deportes Iquique





Sin embargo, Deportes Iquique no se rindió y descontó con una barrida de Edson Puch a 15 minutos del final. El juego, además, tuvo tiempo añadido más allá de lo habitual luego que se dispusiera de varios minutos con partido en desarrollo sin el funcionamiento del VAR.

Pese a sus intentos por rescatar la igualdad, los “Dragones Celestes” terminaron lamentando el 2-1 que los deja últimos, con 22 puntos, y si Everton le gana a Unión Española en Viña del Mar y Deportes Limache a Palestino en La Cisterna, podrían consumar su descenso el próximo fin de semana ante Unión La Calera.

En tanto, Deportes La Serena toma aire tras sumar su segunda victoria consecutiva, llegando a 27 puntos que lo alejan, por ahora, a siete puntos de la pérdida de la categoría.