;

Fred Nantes se despide de la Conmebol: el histórico director de competiciones deja su cargo tras ocho años

El brasileño tuvo participación especial en cada sorteo, además de competiciones como el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Fred Nantes, director brasileño conocido por sus apariciones en los sorteos de competiciones de clubes de la Conmebol, fue despedido de la entidad sudamericana este viernes.

Nantes ocupaba el cargo de director de competiciones y operaciones desde 2021, aunque había trabajado en la organización desde 2018 como director de competiciones de clubes.

Revisa también:

ADN

Originario de Río Grande do Sul, fue una figura clave durante la Copa del Mundo de 2014, donde se encargó de aspectos fundamentales como la programación de los partidos, la preparación de los campos y la logística para los 32 equipos participantes.

Su carrera también incluye roles en los Juegos Panamericanos de 2007 y la candidatura de Río para los Juegos Olímpicos de 2016. Además, es reconocido por ser es ‘el hombre de los papelitos’ en el sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana.

En los últimos meses, Fred Nantes enfrentó críticas internas dentro de la Conmebol, procedentes de empleados y colaboradores que cuestionaban su gestión y estilo de dirección.

En un mensaje dirigido a sus colegas de la confederación, el brasileño comentó sobre su salida de manera consensuada, expresando agradecimiento.

“No es una decisión fácil. En este caso, pensamos que fue un ciclo de ocho años bastante exitoso, pero que es el momento de finalizar esta etapa para el bien de todos (Conmebol, ustedes y para mí). Quiero agradecer a cada uno por su trabajo y por haber sido mi familia en Paraguay", comentó.

La salida de Fred Nantes marca un cambio importante en la administración de competencias de la confederación, donde su figura era muy visible tanto en eventos como en la estructura interna desde hace varios años.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad