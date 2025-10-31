Fred Nantes se despide de la Conmebol: el histórico director de competiciones deja su cargo tras ocho años

Fred Nantes, director brasileño conocido por sus apariciones en los sorteos de competiciones de clubes de la Conmebol, fue despedido de la entidad sudamericana este viernes.

Nantes ocupaba el cargo de director de competiciones y operaciones desde 2021, aunque había trabajado en la organización desde 2018 como director de competiciones de clubes.

Originario de Río Grande do Sul, fue una figura clave durante la Copa del Mundo de 2014, donde se encargó de aspectos fundamentales como la programación de los partidos, la preparación de los campos y la logística para los 32 equipos participantes.

Su carrera también incluye roles en los Juegos Panamericanos de 2007 y la candidatura de Río para los Juegos Olímpicos de 2016. Además, es reconocido por ser es ‘el hombre de los papelitos’ en el sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana.

En los últimos meses, Fred Nantes enfrentó críticas internas dentro de la Conmebol, procedentes de empleados y colaboradores que cuestionaban su gestión y estilo de dirección.

En un mensaje dirigido a sus colegas de la confederación, el brasileño comentó sobre su salida de manera consensuada, expresando agradecimiento.

“No es una decisión fácil. En este caso, pensamos que fue un ciclo de ocho años bastante exitoso, pero que es el momento de finalizar esta etapa para el bien de todos (Conmebol, ustedes y para mí). Quiero agradecer a cada uno por su trabajo y por haber sido mi familia en Paraguay", comentó.

La salida de Fred Nantes marca un cambio importante en la administración de competencias de la confederación, donde su figura era muy visible tanto en eventos como en la estructura interna desde hace varios años.