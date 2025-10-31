La UC recibe millonario monto por deuda de Gremio ante el traspaso de Alexander Aravena / Eurasia Sport Images

La UC resolvió durante las últimas semanas un litigio que arrastraba desde hace algunos meses.

Esto debido a que Cruzados debió llegar hasta el tribunal de FIFA para exigir el pago de una parte del traspaso del delantero Alexander Aravena, que se concretó el año pasado.

Gremio de Porto Alegre había ya pagado 1,2 millones de euros por el arribo al club del atacante, pero desde enero adeudaba una cuota correspondiente a 500 mil euros.

La demanda fue ingresada ante FIFA el 19 de agosto, pero durante estos días, dicho monto ya fueron ingresados a las arcas de Cruzados.

"No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió“, explicó el presidente del elenco precordillerano, Juan Tagle, en diálogo con La Tercera.

Así las cosas, luego que Alexander Aravena ya suma 49 partidos y 7 goles en Gremio de Porto Alegre, el cuadro gaúcho ya se puso al día con la UC por los términos económicos del traspaso del “Monito”, dineros que también le permitirán al elenco de la franja seguir fortaleciendo sus arcas luego de la inauguración del Claro Arena.