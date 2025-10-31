;

La UC recibe millonario monto por deuda de Gremio ante el traspaso de Alexander Aravena

Cruzados reclamó ante FIFA por la falta de una cuota que el elenco de Porto Alegre debía cancelar.

Carlos Madariaga

La UC recibe millonario monto por deuda de Gremio ante el traspaso de Alexander Aravena

La UC recibe millonario monto por deuda de Gremio ante el traspaso de Alexander Aravena / Eurasia Sport Images

La UC resolvió durante las últimas semanas un litigio que arrastraba desde hace algunos meses.

Esto debido a que Cruzados debió llegar hasta el tribunal de FIFA para exigir el pago de una parte del traspaso del delantero Alexander Aravena, que se concretó el año pasado.

Revisa también:

ADN

Gremio de Porto Alegre había ya pagado 1,2 millones de euros por el arribo al club del atacante, pero desde enero adeudaba una cuota correspondiente a 500 mil euros.

La demanda fue ingresada ante FIFA el 19 de agosto, pero durante estos días, dicho monto ya fueron ingresados a las arcas de Cruzados.

"No me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió“, explicó el presidente del elenco precordillerano, Juan Tagle, en diálogo con La Tercera.

Así las cosas, luego que Alexander Aravena ya suma 49 partidos y 7 goles en Gremio de Porto Alegre, el cuadro gaúcho ya se puso al día con la UC por los términos económicos del traspaso del “Monito”, dineros que también le permitirán al elenco de la franja seguir fortaleciendo sus arcas luego de la inauguración del Claro Arena.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad