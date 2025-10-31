Intentaron robar un auto, pero terminaron atrapados tras volcar en Viña del Mar

Santiago

Un intento de robo se transformó en accidente la noche del jueves en Viña del Mar, cuando tres asaltantes que intentaban sustraer el vehículo de un conductor de aplicación terminaron atrapados dentro del auto luego de que este cayera por un barranco.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando el chofer, que esperaba pasajeros en la Plaza Sucre, recibió una solicitud de viaje hacia la Población René Schneider.

Al subir al vehículo, los cuatro pasajeros pagaron $4.000 por adelantado, pero en el trayecto uno de ellos descendió y los tres restantes lo intimidaron para robarle el automóvil.

El conductor relató que uno de los individuos lo tomó por el cuello intentando asfixiarlo, mientras los otros dos lo golpeaban para obligarlo a detenerse. En medio del forcejeo, el chofer perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra la reja de una vivienda y desbarrancando por el patio, hasta volcarse en la parte alta de la ciudad.

Pese a lo ocurrido, el conductor logró salir por sus propios medios, mientras los asaltantes quedaron atrapados y heridos dentro del auto.

Carabineros llegó al lugar y detuvo a los tres delincuentes, quienes fueron trasladados a un centro asistencial antes de quedar a disposición de la justicia.