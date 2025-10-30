;

PDI investiga muerte de joven baleado en la vía pública en la comuna de San Ramón

El incidente se registró en las cercanías de la Plaza Huacolda.

Javiera Rivera

Un hombre de 23 años falleció la tarde de este miércoles tras recibir un impacto de bala en el tórax en un confuso hecho ocurrido en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana.

El incidente se registró en las cercanías de la Plaza Huacolda, y está siendo investigado por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECO Metropolitana Sur.

De acuerdo con el comisario Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, el hecho se habría originado tras una discusión entre varios sujetos, momento en que uno o más de ellos efectuaron múltiples disparos.

El joven, que no tenía antecedentes policiales, intentó trasladarse en bicicleta hasta el Hospital Padre Hurtado, donde vecinos lo auxiliaron y fue ingresado de urgencia, pero murió minutos después producto de la gravedad de la herida.

Al respecto, el fiscal Jorge Cáceres explicó que se han identificado tres puntos de interés en la investigación: el lugar donde ocurrió la balacera, el frontis del hospital y el interior del recinto asistencial.

Según el persecutor, se indaga si el hecho está vinculado a rencillas entre bandas o una pelea puntual, hipótesis que aún no han sido confirmadas.

