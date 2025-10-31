;

Detienen a autor de violento robo en San Bernardo que terminó con la muerte de una adulta mayor

Un hombre fue arrestado por su presunta participación en un asalto ocurrido en septiembre, donde una mujer de 72 años falleció tras sufrir un infarto producto del violento ataque.

Verónica Villalobos

Detienen a autor de violento robo en San Bernardo que terminó con la muerte de una adulta mayor

Detienen a autor de violento robo en San Bernardo que terminó con la muerte de una adulta mayor / Diego Martin

Santiago

Carabineros detuvo a uno de los responsables de un robo al interior de una vivienda en San Bernardo, hecho ocurrido la madrugada del 19 de septiembre.

En aquella ocasión, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta el domicilio de una pareja de adultos mayores de 71 y 72 años, ingresando por la fuerza para sustraer diversas especies.

De acuerdo con el Departamento OS9 de Carabineros, los delincuentes “intimidaron e incluso golpearon en el rostro a una de sus víctimas, registraron la casa y cargaron el vehículo de la pareja con las especies sustraídas”. A raíz del ataque, la mujer sufrió un infarto cardiorrespiratorio que le costó la vida.

Mientras los asaltantes intentaban huir a bordo del automóvil robado, una patrulla policial que realizaba patrullajes preventivos en el sector advirtió la situación. Los sujetos abandonaron el vehículo y escaparon a pie, iniciándose una investigación que permitió identificar y detener a uno de ellos semanas después.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero del segundo implicado en el crimen.

