Detienen a autor de violento robo en San Bernardo que terminó con la muerte de una adulta mayor

Santiago

Carabineros detuvo a uno de los responsables de un robo al interior de una vivienda en San Bernardo, hecho ocurrido la madrugada del 19 de septiembre.

En aquella ocasión, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta el domicilio de una pareja de adultos mayores de 71 y 72 años, ingresando por la fuerza para sustraer diversas especies.

De acuerdo con el Departamento OS9 de Carabineros, los delincuentes “intimidaron e incluso golpearon en el rostro a una de sus víctimas, registraron la casa y cargaron el vehículo de la pareja con las especies sustraídas”. A raíz del ataque, la mujer sufrió un infarto cardiorrespiratorio que le costó la vida.

Mientras los asaltantes intentaban huir a bordo del automóvil robado, una patrulla policial que realizaba patrullajes preventivos en el sector advirtió la situación. Los sujetos abandonaron el vehículo y escaparon a pie, iniciándose una investigación que permitió identificar y detener a uno de ellos semanas después.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero del segundo implicado en el crimen.