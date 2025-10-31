;

Figura del Team Para Chile del tenis de mesa queda al margen de los Juegos Panamericanos Juveniles: la delegación ya aseguró la primera medalla

Florencia Pérez, que ganó bronce en los Juegos Paralímpicos de París, no competirá en suelo nacional.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Este viernes 31 de octubre se dio inicio a la actividad competitiva en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollarán en nuestro país.

Uno de los focos de actividad se produjo en el polideportivo Luis Pavez de Rengo, donde el Team Para Chile de tenis de mesa tuvo un interesante inicio, considerando que ganaron 10 de los 12 partidos de la jornada individual.

Sin embargo, entre el listado de deportistas nacionales presentes en el evento, llamó la atención un elemento nada menor.

Todo luego que se certificara la ausencia de una candidata firme a medalla: Florencia Pérez, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y actual número 8 del mundo en el ranking adulto de su categoría, la clase 8.

Por razones que todavía no se han detallado, quien hace dos semanas fue medallista de plata en el ITTF PanAmerican Para Championships de São Paulo, no está presente en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, aun cuando era parte de su calendario 2025.

Al margen de lo anterior, el Team Para Chile de tenis de mesa ya aseguró la primera medalla de la delegación, luego que la abanderada nacional, Joseline Yévenes, avanzó de manera directa a las semifinales de la clase 8 a 10 en Rengo.

