En la edición de ADN TOP este jueves, una ilustre familia del deporte chileno visitó nuestros estudios, la de la ciclista Paola Muñoz y de su pareja, el exdeportista Gonzalo Garrido.

Todo para analizar lo vivido el Mundial de Ciclismo Pista en Peñalolén. “Partí antes diciendo que íbamos por los récords nacionales y cumplimos. Tratamos de hacer top 10, pero estuvo muy difícil. El estándar del evento, 10 de 10″, planteó la deportista de 39 años, advirtiendo respecto de las distancias observadas con los mejores del planeta.

“Estaban con lo mejor de lo mejor y esa desventaja se aprecia, es una pestañeada, milésimas de segundo que te dejan primero o ser 20. Así es la diferencia”, recalcó Paola Muñoz, análisis al que se sumó su hija, Javiera Garrido, con quien compitió en la cita planetaria y que también conversó con ADN TOP, desde Estados Unidos.

“Se disfrutó mucho, esperamos que se pueda mantener el apoyo al ciclismo como lo vimos esta semana. Fue una experiencia muy bonita, pero dura. Es la realidad de lo que vivimos ahora. Pensé en un top 10, pero quedé 21, llegué con otra expectativa de carrera. Ahora lo que viene es mejorar. Ya vi las corredoras con las que tengo que estar”, dijo la jugadora de 19 años, valorando el hecho de haber competido junto a su madre.

“Trato de separarlo un poco, pero no se puede. A veces se mezclan las emociones. Con las críticas me cuesta a veces, le hago resistencia, pero después me doy cuenta de que tenía razón”, dijo Javiera Garrido, ya proyectando las chances de pelear por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Es por lo que estamos trabajando ahora. Es algo lograble, pero necesita mucho trabajo y tenemos toda la disposición de hacerlo”, comentó, situación respaldada por su madre, Paola Muñoz.

“Yo estoy acompañando no más. Ya di por cerrado mi tema olímpico. Le daré el soporte 100%. Las nuevas generaciones vienen muy fuerte, son ellas las llamadas a trabajar. Si las puedo apoyar dentro del velódromo, sería un gran sueño”, dijo.

El análisis de Gonzalo Garrido

Quien estuvo en la transmisión oficial también valoró como madre e hija compiten entre sí.

“Es difícil describir el sentimiento, pero lo ejemplifico en que Javiera tenía el récord nacional en el kilómetro reloj y se lo batió Paola en la Copa del Mundo. Le había ganado en el selectivo también. Saber llevar eso demuestra una madurez de Javiera. Lo conversamos con Paola por si cediera su cupo, pero Chile necesita de las mejores. La mejor forma de enseñar a tus hijos es que las cosas se ganan, nadie te las regala”, comentó, describiendo una particular “desaveniencia” entre ambas.

“El problema es cuando se pelean el material. Muchas veces les toca competir el mismo día y hay ruedas que son carísimas, que adquirimos con mucho esfuerzo. Tenemos un solo juego de ruedas muy especiales, te aportan un par de segundos. Tienen que sorteárselo al cachipún, es un lindo problema”, remarcó entre risas Gonzalo Garrido, planteando cómo Chile debe aprovechar lo vivido en el Mundial de Ciclismo Pista.

“Sumar estos puntos es importante, debemos ir al siguiente ciclo para que no nos resten puntos. Es el único camino para clasificar a los Juegos Olímpicos. También hay que preparar el material. Al exponer a nuestros deportistas a este nivel, hay que seguir participando”, dijo, advirtiendo respecto del esfuerzo a hacer por parte de la Federación de Ciclismo de Chile.

“Javiera me prometió que va a clasificar a los Juegos Olímpicos. Hay un esfuerzo de entrenamientos y también económico. Si queremos estar ahí, dinero hay, pero que se ordene. Así como lo hizo el remo, es dar las directrices correctas. Los recursos están, son suficientes, hay que ordenarlos bien con los profesionales apropiados. Materia prima tenemos de sobra”, cerró Gonzalo Garrido en ADN TOP.