Mañana viernes 31 de octubre comenzará en nuestro país la disputa de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

En dicha instancia, una de las disciplinas donde el Team Para Chile espera destacar es en el para tenis de mesa, donde cuentan con ya experimentados competidores.

Uno de ellos es Ignacio Torres, que es el actual número 1 adulto de la clase 6, que, en conversación con ADN TOP, anticipó su participación. “Obviamente, estos Juegos Parapanamericanos aquí en Chile son bastante importantes. Vengo con una vasta experiencia ya a nivel adulto, ahora me toca jugar a nivel juvenil y obviamente eso me alegra bastante. Es un gran desafío jugar aquí en Chile. Después de lo que fue Santiago 2023, la gente espera muchas cosas de uno y obviamente hay que estar a la altura de esa expectativa”, resaltó, valorando su presente deportivo a la hora de abordar la competencia.

“Obviamente, es factor. Aunque uno no lo quiera, siempre está esa presión de tener que representar bien al país, que uno está como un número uno en el mundo, entonces todos te quieren ver jugar, que hagas una buena participación. Obviamente, que vayas por el oro es casi ya un hecho, una responsabilidad que uno tiene que asumir. Es bastante lindo igual esa responsabilidad. Uno está acostumbrado a ir de menos a de menos a más en los torneos y obviamente aquí uno tiene que estar concentrado y mantener un nivel altísimo”, dijo Ignacio Torres, apuntando a sacar ventaja de la localía.

“Nosotros no estamos muy acostumbrados a competir en casa, no estamos muy acostumbrados a que la gente nos venga a ver jugar y ese revuelo a mí en particular me sirve mucho, me motiva más, no me pone nervioso. Entonces yo igual le saco un poquito de provecho a que la gente vaya a ver estos juegos, a que estemos jugando en casa y obviamente si hay un trabajo también psicológico distinto, tanto con la psicóloga de la selección, tanto con mi psicólogo personal”, resaltó.

Además, Ignacio Torres valoró el respaldo que ha tenido en su carrera por parte de McDonald’s, que hace más de una década ha apoyado a deportistas paralímpicos como él, Macarena Cabrillana, Vicente Almonacid y Francisca Mardones.

“El apoyo de Arcos Dorados y de McDonald’s ha sido importante. Gracias a ellos pude también participar en dos torneos internacionales. Entonces, bastante contento con el apoyo de ellos, con que se hayan fijado en mi persona. Es una alianza que se creó el 2024 junto con el Comité Paralímpico y obviamente esto ha servido bastante para el desarrollo tanto nacional como internacional del deportista”, comentó, apuntando también al legado que pueden dejar los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

“Es un impacto grande, mucha gente se da cuenta de que el deporte paralímpico ya no es un deporte de rehabilitación, sino que es un deporte de alto rendimiento, es un deporte profesional donde chicos con discapacidad le tratan de sacar su máximo provecho a sus cualidades físicas, a sus cualidades psicológicas para llegar al más alto nivel”, cerró Ignacio Torres en ADN TOP.