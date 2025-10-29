;

VIDEO. “Es la fuerza del deporte”: Presidente del Comité Paralímpico Internacional destaca el legado para Chile de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

En conversación con ADN TOP, Andrew Parsons valoró la infraestructura y progresos para el deporte paralímpico nacional que significará el evento.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Durante la jornada de este miércoles, en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, se realizó la entrega de la bandera nacional al Team Para Chile de cara a los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputarán en nuestro país desde este viernes 31 de octubre.

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, hicieron entrega del pabellón nacional a Hugo Silva, seleccionado de baloncesto en silla de ruedas, y Joseline Yévenes, de para tenis de mesa, quienes son los abanderados nacionales.

También participó de la instancia el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, quién conversó con ADN TOP.

Este un evento increíble, le proporciona a estos atletas su primera experiencia internacional. Competirán por primera vez contra atletas del continente, es el principio del camino que puede llevar a los Juegos Paralímpicos. Estoy muy emocionado”, recalcó el brasileño, apuntando a la evolución que ha tenido el deporte paralímpico chileno desde los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

“Lo más importante de cualquier evento deportivo es el legado, como este centro paralímpico espectacular, además de la transformación social y de mentalidad, de actitud. Lo vemos en Chile desde 2023, vamos a ver aún más tras estos juegos”, enfatizó Andrew Parsons, que destacó lo interesante que será ver la competencia de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Es la fuerza del deporte, un cambio de mentalidad, los atletas quieren competir y ganar medallas. Es lo que más impresiona a las personas que no tienen discapacidad, lo que demuestran en el campo de juego en cuanto a su performance”, cerró el líder del paralimpismo mundial en ADN TOP.

