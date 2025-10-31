;

“Debemos mirar más allá”: el sentido comunicado de Universidad de Chile tras su eliminación de Copa Sudamericana

Desde el club destacan lo positivo hecho en esta campaña internacional.

Universidad de Chile publicó en sus redes sociales un emotivo comunicado tras su eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, haciendo un llamado a la unión y al orgullo por el desempeño internacional de su equipo.

El mensaje destaca el espíritu de lucha del plantel azul y la entrega total de sus jugadores, pese a no haber alcanzado la ansiada final continental.

Desde ‘La U’ cierran el ciclo y se despiden de su aventura internacional tras caer en un polémico duelo de vuelta en Argentina, pero pretenden mantener la frente en alto.

Una linda campaña llegó a su fin. No de la manera que esperábamos, pero sí viendo a un equipo que alcanzó merecidamente su lugar en el concierto internacional”, comienzan diciendo a través de X.

“Este 2025, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay y Perú supieron de un león herido (...) hay un sabor amargo, es cierto. Pero quedamos con la satisfacción de todos quienes saltaron a la cancha a representar a la U y a Chile, dejaron todo y más por alcanzar su lugar", añaden.

“Ahora, debemos mirar más allá del horizonte, y el sendero debemos continuar. Queda mucha historia por escribir, y estamos seguros que lo seguiremos haciendo como solo los de la U lo sabemos”, dice la parte final del tweet.

Una dura eliminación

En un partido marcado por la polémica arbitral y una tensa definición que terminó incluso con enfrentamientos entre jugadores. El partido terminó con un global de 3-2 en favor del equipo argentino, dando fin a una campaña internacional que ilusionó a miles de hinchas.

Los azules tuvieron un gol anulado por el VAR y el único tanto de Lanús llegó tras una jugada reclamada por mano, lo que desató la indignación de jugadores y cuerpo técnico.

Pese a la amarga despedida, el club hizo hincapié en la entrega de su plantel y en el incondicional apoyo de su hinchada a lo largo de una campaña. Así, con pesar y polémico dolor, resaltan lo positivo hecho a lo largo de la copa.

