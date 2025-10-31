“Hay que saber perder”: Sebastián ‘Pollo’ Vignolo arremete contra Universidad de Chile tras los incidentes en Lanús

La segunda llave de semifinales de la Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile ha dado mucho de qué hablar, tanto por lo ocurrido durante el partido así como también después de los 90 minutos.

Luego de que el marcador terminara 1-0 a favor del cuadro granate, cargado de polémica y acciones perjudiciales para los chilenos, se desató una batalla campal en el terreno de juego.

Ni en Argentina ni en Chile pasó desapercibido este enfrentamiento extradeportivo, pero los trasandinos le pusieron mayor énfasis que a las polémicas arbitrales.

El popular relator argentino Sebastián ‘Pollo’ Vignolo no ocultó su molestia luego de los incidentes entre ambos planteles siendo consecuencia de los desaciertos del juez venezolano Alexis Herrera.

Desde la transmisión de ESPN, Vignolo fue enfático en su crítica hacia el elenco chileno, apuntando al comportamiento de los jugadores tras la eliminación.

“Hay que saber perder… lo de la U de Chile en esta Copa, adentro y afuera, con público y sin público realmente… deberán tomar nota, y lo digo sin público porque Lanús hace una semana en Chile también lo sufrió. Por eso, deberá controlarse un equipo tan grande como la U de Chile”, comentó.

El conductor recordó hizo énfasis en que esta no es la primera vez que el cuadro universitario se ve envuelto en polémicas de este tipo, lo que le generaba mayor rechazo.

Asimismo, hay que recordar que en al otro lado de la cordillera abordaron de una forma muy particular los incidentes ocurridos entre ‘La U’ e Independiente en Buenos Aires, siendo un antecedente que suma aún más polémica y predisposición negativa en cada análisis.

Fuentes cercanas a la Conmebol indicaron que la organización podría abrir un expediente disciplinario para evaluar posibles sanciones a ambos equipos por los hechos ocurridos en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.