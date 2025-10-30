Se acabó el sueño de la segunda Copa Sudamericana para la Universidad de Chile, tras quedar eliminada en semifinales ante Lanús en un polémico encuentro disputado en Buenos Aires.

Además del árbitro venezolano Alexis Herrera, el otro gran responsable de truncar el deseo azul fue Rodrigo Castillo, quien anotó los tres goles de los granates en la serie y, tras el partido, dejó unas palabras para el conjunto chileno.

“No me había tocado convertir en las anteriores, pero creo que todos hacemos un trabajo bárbaro. El partido que hicimos hoy fue una locura, los pasamos por arriba”, comenzó diciendo el delantero en D Sports.

“Quizás desde el juego en estas instancias es complicado, pero desde lo físico fuimos muy superiores. Salimos a buscar el resultado y lo conseguimos”, agregó.

Acerca de las claves del encuentro, Rodrigo Castillo fue claro. “Estos partidos se definen por detalles. No podíamos regalarnos atrás, porque ellos tienen mucha jerarquía. Lo fuimos construyendo y la que nos quedó, la metimos”, cerró el artillero.