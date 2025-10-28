Pudo ocurrir en Copa Davis: Tabilo queda rápidamente eliminado en Bratislava

Alejandro Tabilo no pudo entrar siquiera a la qualy del Masters 1000 de París-Bercy, pero no se quedó de brazos cruzados.

El actual 87 del mundo se mantuvo en Europa para disputar el Challenger de Bratislava, en cancha dura indoor.

En un giro irónico del destino, Tabilo quedó emparejado con el luxemburgués Chris Rodesch, 189 del mundo, quien, al igual que él, no disputó la serie de Copa Davis entre ambos países en septiembre pasado.

El europeo se mostró más sólido respecto de la mejor raqueta nacional, quien apenas tuvo una chance para quebrarle el saque, sin éxito.

En cambio, Chris Rodesch, proveniente de la qualy, concretó dos de siete opciones para eliminar al chileno por un doble 6/4 en una hora y 15 minutos de juego.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será la próxima semana, cuando dispute la qualy del ATP 250 de Atenas.