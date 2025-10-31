;

Carabineros entrega balance en el inicio del fin de semana largo: cinco fallecidos y más de 155 mil vehículos fuera de la Región Metropolitana

El teniente coronel Rodrigo Pérez detalló que la Ruta 5 Sur concentra la mayor salida de automóviles y reiteró el llamado a la prudencia en las vías.

Martín Neut

Carretera - Fin de semana largo

Carretera - Fin de semana largo

Carabineros entregó un balance preliminar del tránsito en el inicio del fin de semana largo, que contempla los feriados por las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el Día de Todos los Santos.

Según la institución, más de 155 mil vehículos ya han salido de la región Metropolitana, siendo la Ruta 5 Sur la que concentra el mayor flujo, con un 27% del total, seguida por la Ruta 68, la 78, la 5 Norte y la CH-57.

Revisa también:

ADN

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que se ha implementado un plan de contingencia con despliegue operativo en las principales carreteras del país.

“Se ha podido considerar que para este fin de semana alrededor de 450 mil vehículos estarían saliendo de la región Metropolitana versus 423 mil que harían ingreso”, detalló el oficial.

38 detenidos y más de 12 mil controles realizados

En cuanto a siniestros viales, cinco personas han fallecido en las últimas horas, tres de ellas peatones atropellados, mientras que 51 resultaron lesionadas en los 113 accidentes registrados.

“Hacemos permanentemente el llamado al respeto del uso de las vías, no solamente a los conductores de vehículos motorizados, sino también a los peatones, que lo hagan por aquellos lugares habilitados”, recalcó Pérez.

Carabineros informó además que se han realizado más de 12 mil controles preventivos y 393 infracciones de tránsito, con 38 detenidos por conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o por velocidad temeraria.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad