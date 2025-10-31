Carabineros entrega balance en el inicio del fin de semana largo: cinco fallecidos y más de 155 mil vehículos fuera de la Región Metropolitana

Carabineros entregó un balance preliminar del tránsito en el inicio del fin de semana largo, que contempla los feriados por las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el Día de Todos los Santos.

Según la institución, más de 155 mil vehículos ya han salido de la región Metropolitana, siendo la Ruta 5 Sur la que concentra el mayor flujo, con un 27% del total, seguida por la Ruta 68, la 78, la 5 Norte y la CH-57.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que se ha implementado un plan de contingencia con despliegue operativo en las principales carreteras del país.

“Se ha podido considerar que para este fin de semana alrededor de 450 mil vehículos estarían saliendo de la región Metropolitana versus 423 mil que harían ingreso”, detalló el oficial.

38 detenidos y más de 12 mil controles realizados

En cuanto a siniestros viales, cinco personas han fallecido en las últimas horas, tres de ellas peatones atropellados, mientras que 51 resultaron lesionadas en los 113 accidentes registrados.

“Hacemos permanentemente el llamado al respeto del uso de las vías, no solamente a los conductores de vehículos motorizados, sino también a los peatones, que lo hagan por aquellos lugares habilitados”, recalcó Pérez.

Carabineros informó además que se han realizado más de 12 mil controles preventivos y 393 infracciones de tránsito, con 38 detenidos por conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o por velocidad temeraria.