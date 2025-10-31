Prisión preventiva para hombres de 80 y 50 años por violar a dos adolescentes en Pucón

Dos hombres de 80 y 50 años quedaron en prisión preventiva por el delito de violación contra dos adolescentes de 15 y 17 años en la comuna de Pucón, región de La Araucanía.

Las víctimas son menores de edad que se encuentran dentro del sistema proteccional de la zona, una situación de vulnerabilidad de la cual los imputados se habrían aprovechado.

El fiscal jefe de Villarrica, Miguel Rojas Thiele, detalló que “estas personas pasaron a control de detención el día miércoles recién pasado, y se amplió la detención por dos días para la realización de múltiples diligencias. Esas diligencias arrojaron que estas personas habían cometido el delito de violación respecto a dos adolescentes de la comuna".

Representan un peligro para la sociedad

La medida cautelar fue solicitada y acogida por el tribunal, ya que la libertad de los sujetos era considerada un “peligro para la seguridad de la sociedad".

Rojas Thiele enfatizó que los victimarios “son personas mayores, una de 80 y otro de 50 años de edad, que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban las víctimas para cometer estos delitos".

Se otorgaron 90 días para desarrollar la investigación. Por los graves delitos cometidos, los individuos arriesgan “una pena que partiría en 10 años de privación de libertad".