Carabinero balea a sujeto tras procedimiento en Pudahuel: vecinos buscaban agredirlos para impedir detención

Durante la madrugada de este jueves, un funcionario de Carabineros utilizó su arma de servicio e hirió a un sujeto que previamente se había dado a la fuga en la comuna de Pudahuel.

El hecho tuvo lugar cerca de las 02:15 horas en el sector de Mapocho con Teniente Cruz, donde los uniformados divisaron un automóvil que realizó una maniobra evasiva, dando inicio a un seguimiento a distancia.

Minutos más tarde, los dos ocupantes del automóvil descendieron en el sector de Pablo Neruda con pasaje Luis Galdames, donde solo fue detenido el conductor.

Sin embargo, un grupo de vecinos del lugar se acercó de manera hostil al procedimiento, y ante el presunto ataque de un sujeto premunido con un fierro, un uniformado disparó, hiriéndolo en el abdomen.

Esta persona, que contaba con un amplio prontuario policial, fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios, donde permanece en riesgo vital, en custodia de Carabineros.