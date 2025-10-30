El notero de Contigo en la mañana, Claudio Vásquez, vivió un momento de alta tensión mientras cubría la situación del campamento “Unión Sin Fronteras”, ubicado en Placilla, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, que está siendo desalojado por Carabineros.

El periodista había sido invitado por una pobladora identificada como Cristina para conocer el lugar y documentar la situación en terreno. Sin embargo, mientras avanzaba junto al camarógrafo, una segunda mujer se le acercó y lo encaró con gritos y amenazas frente a cámara.

La persona irrumpió en la grabación exclamando: “¡¿Por qué no te vas de aquí?! ¡Estay puro hueveando! ¿Por qué no te vas de aquí? No, ¡váyanse de aquí! ¡No tienen nada que hacer aquí! ¡Vienen a reírse de la gente! ¿Esa hueá vení a hacer aquí? (sic)”.

“¡Grábame, conchetumare, porque te rompo esa hueá! ¡Grábame, porque te rompo esa hueá! ¡Sale de aquí! (sic)“, añadió la enfurecida pobladora. Ante lo que el reportero respondía: ”Nos vamos a retirar, tranquila, entendemos la situación“.

No obstante, de forma amenazante, la mujer insistió: “Sale de aquí, ¡no los quiero ver aquí! ¡Váyanse! Si salgo en esa tele culia te hago cagar todo conchetumare (sic)“.

En medio del cruce, el conductor Julio César Rodríguez, presente en el estudio, instó al reportero a retirarse: “Sale, poh, Claudio, es mejor salir de ahí”. Tras alejarse a una zona segura, el notero del matinal de CHV relató lo ocurrido y señaló que “es una persona que apareció. Vamos a retirarnos, no queremos provocar, nos había invitado Cristina a que fuéramos”.