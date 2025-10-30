“No estay hablando con la pendeja de antes”: Nicole “Luli” Moreno estalla de rabia con periodista de “Que te lo digo”

Un incómodo momento se vivió durante la más reciente emisión de Fiebre de Baile, cuando Nicole “Luli” Moreno protagonizó un fuerte intercambio con Francisco Ruiz de Gamboa, conocido como “Terrompo” de Que te lo digo.

Todo ocurrió el miércoles 29 de octubre, cuando el periodista del programa de farándula le consultó a la modelo por la orden de detención que había enfrentado semanas atrás tras ausentarse de dos audiencias relacionadas con el accidente de tránsito que sufrió en Las Condes.

La fisicoculturista respondió con molestia: “No te voy a responder eso, pregúntele a mi abogado, lo que sí, es absurdo, o sea... No te voy a responder porque me chocaron, yo soy la lesionada (...) Te voy a decir tres cosas, fui yo la lesionada, me chocaron por alcance, tenía que declarar y no me notificaron como correspondía”.

Molesta por la situación, Luli pidió que el tema no se difundiera. “Más que aclarar, no quiero que salga esa nota (...) Chicos, borren todos esos videos”, exigió al equipo presente.

Sin embargo, al ver que el reportero se negó a eliminar el material y seguía preguntándole, la exchica reality perdió la paciencia y lo enfrentó directamente: “Hey, please, o sea, 2025, Nicole Moreno, no estay hablando con la pendeja de antes, ¿por qué me vení a cagar ahora la onda? A hacer esas preguntas. Qué te haces el serio”.

El altercado terminó con una advertencia de la participante. “Voy a llamar a producción porque no estoy para este show”, dijo antes de alejarse visiblemente indignada.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la orden de arresto contra Nicole Moreno, luego de que su abogado, Carlos Espinoza, presentara un recurso de amparo alegando errores en la notificación judicial y justificando su ausencia en una de las citaciones por compromisos laborales en Fiebre de Baile.