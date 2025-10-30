;

Usuarios de Entel reportan interrupciones masivas en telefonía móvil: Subtel recuerda derecho a descuentos en boletas de clientes

Los clientes afectados pueden solicitar rebajas si la interrupción supera 6 horas en un día o 12 horas acumuladas en un mes.

Martín Neut

Usuarios de Entel

Usuarios de Entel / Rodrigo Saenz

Durante la tarde de este jueves, usuarios de Entel reportaron intermitencias en la telefonía móvil, situación que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) confirmó como una “degradación masiva de servicios”.

La empresa, según la entidad, se encuentra trabajando para normalizar sus operaciones.

Revisa también:

ADN

La Subtel recordó que los clientes afectados tienen derecho a descuentos en sus boletas si la interrupción supera “las 6 hrs en un día o 12 hrs continuas/discontinuas en un mes”.

Además, ante cualquier problema con los servicios, los usuarios pueden presentar sus reclamos a través de reclamos.subtel.cl o en la cuenta de Twitter @ReclamosSubtel, tal como señaló la subsecretaría.

“Ante cualquier problema con los servicios, pueden acudir a realizar los reclamos respectivos“, señalan desde la Subtel.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad