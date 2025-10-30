Usuarios de Entel reportan interrupciones masivas en telefonía móvil: Subtel recuerda derecho a descuentos en boletas de clientes

Durante la tarde de este jueves, usuarios de Entel reportaron intermitencias en la telefonía móvil, situación que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) confirmó como una “degradación masiva de servicios”.

La empresa, según la entidad, se encuentra trabajando para normalizar sus operaciones.

La Subtel recordó que los clientes afectados tienen derecho a descuentos en sus boletas si la interrupción supera “las 6 hrs en un día o 12 hrs continuas/discontinuas en un mes”.

Además, ante cualquier problema con los servicios, los usuarios pueden presentar sus reclamos a través de reclamos.subtel.cl o en la cuenta de Twitter @ReclamosSubtel, tal como señaló la subsecretaría.

