Adolescente de 14 años desaparece tras lanzarse al río en Isla de Maipo: intensifican operativo de búsqueda

Equipos de emergencia y personal municipal mantienen rastreo en la ribera del río, tras el extravío de un joven que se bañaba con amigos.

Martín Neut

Foto X @DPPTalagante

La tarde de este jueves se desplegó un intenso operativo de búsqueda en Isla de Maipo tras la desaparición de un adolescente de 14 años que se habría lanzado al río mientras compartía con un grupo de amigos.

Según los primeros antecedentes, el joven se arrojó al agua realizando un “piquero” y no volvió a salir a la superficie.

En el lugar trabajan Carabineros, Bomberos y equipos municipales, quienes mantienen un amplio despliegue en el sector de La Villita, donde fue visto por última vez.

Comunicado de la municipalidad

La Municipalidad de Isla de Maipo confirmó la emergencia mediante un comunicado oficial, informando que el menor es de nacionalidad boliviana y que se activaron los protocolos correspondientes.

“Nuestros equipos municipales se encuentran en la búsqueda de un menor de edad de nacionalidad boliviana (...) y han activado todos los protocolos del caso”, señaló el municipio.

Las labores de rastreo continúan coordinadas por las direcciones de Seguridad Pública, Salud, Emergencias y Educación, mientras la comunidad local permanece atenta al desarrollo de la búsqueda.

