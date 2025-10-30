Condenan a siete integrantes del Tren de Aragua por secuestro extorsivo en Ovalle y Valparaíso: arriesgan hasta 65 años de presidio en total

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle sentenció a siete integrantes vinculados al Tren de Aragua a penas que van desde los dos hasta los siete años de presidio efectivo.

Lo anterior por su participación en delitos de secuestro extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal cometidos entre septiembre y octubre de 2023 en Pichidangui, Ovalle y Valparaíso.

Según acreditó el tribunal, los acusados secuestraron a una persona en Pichidangui y la mantuvieron cautiva en inmuebles de Punitaqui y Valparaíso, hasta su liberación en Quillota tras el pago de $31 millones.

“Se dio un testimonio detallado y consistente”

El fallo señala que “la víctima dio un testimonio detallado, concreto y consistente de lo que le ocurrió”, y que la evidencia policial demostró la pertenencia de los condenados al Tren de Aragua, específicamente a una facción denominada Los Piratas.

“Las formas de comunicación, jerarquías y planificación de sus acciones dan cuenta de la participación en un grupo común”, agrega la sentencia.

Una vez ejecutoriado el fallo, los condenados deberán entregar muestras biológicas para su incorporación al registro nacional de ADN de condenados.