Entel tendrá que pagar millonaria indemnización a ex cliente: empresa cometió grave falta con datos personales / Agencia Uno

La Corte Suprema confirmó que Entel PCS Telecomunicaciones S.A. deberá pagar una indemnización de $7.000.000 a un excliente por no resguardar en sus datos personales.

El caso comenzó en el año 2019, cuando un hombre dejó la compañía y, meses más tarde, desconocidos utilizaron sus datos para activar cinco líneas móviles sin autorización: dos de forma remota y tres en una tienda física.

Según explican los textos judiciales, el afectado presentó reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), los que obligaron a la empresa a anular las deudas asociadas.

En primera instancia, el 5° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda y condenó a Entel a pagar $600.000 por daño moral.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la cifra a $7 millones, al considerar acreditada la afectación psicológica y familiar del demandante, respaldada por un informe profesional.

Entel recurrió a la Corte Suprema, alegando errores en la valoración de la prueba y cuestionando la condena en costas. No obstante, el máximo tribunal desestimó sus argumentos.

“Los tribunales del fondo efectuaron una correcta aplicación de las normas jurídicas pertinentes al caso, por lo que no cabe sino concluir que el recurso debe ser desestimado por adolecer de manifiesta falta de fundamento”, se lee en la resolución.

La empresa también tendrá que pagar los reajustes e intereses legales.