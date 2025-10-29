;

La versión de Cobresal tras ser demandado ante la FIFA: “Rechazamos categóricamente toda insinuación de pagos indebidos”

“Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable”, argumentaron desde El Salvador.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Este miércoles se encendieron las alarmas en Cobresal ante la información de una demanda presentada ante la FIFA por parte del exjugador del club, Franco García, quien acusa una falta de pago en la opción de compra que el equipo ejecutó por él.

Ante esto, los “mineros” emitieron un comunicado en sus redes sociales en el cual desmintieron cualquier falta de su parte, asegurando que han cumplido con todo lo estipulado.

“Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. En consecuencia, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos”, señalaron desde el cuadro nortino.

Revisa también:

ADN

“El asunto se encuentra radicado ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Club de Deportes Cobresal presentó su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva propia de los procesos en tramitación”, agregaron.

En respuesta a quienes aseguraron que incluso podrían descender, aclararon: “Algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el club ante la sede competente”.

Solicitamos responsabilidad en la entrega de información. Club de Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad hoc se encuentre firme y ejecutoriado”, concluyeron desde la institución de El Salvador.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad