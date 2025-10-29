La versión de Cobresal tras ser demandado ante la FIFA: “Rechazamos categóricamente toda insinuación de pagos indebidos”

Este miércoles se encendieron las alarmas en Cobresal ante la información de una demanda presentada ante la FIFA por parte del exjugador del club, Franco García, quien acusa una falta de pago en la opción de compra que el equipo ejecutó por él.

Ante esto, los “mineros” emitieron un comunicado en sus redes sociales en el cual desmintieron cualquier falta de su parte, asegurando que han cumplido con todo lo estipulado.

“Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. En consecuencia, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos”, señalaron desde el cuadro nortino.

“El asunto se encuentra radicado ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Club de Deportes Cobresal presentó su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva propia de los procesos en tramitación”, agregaron.

En respuesta a quienes aseguraron que incluso podrían descender, aclararon: “Algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el club ante la sede competente”.

“Solicitamos responsabilidad en la entrega de información. Club de Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad hoc se encuentre firme y ejecutoriado”, concluyeron desde la institución de El Salvador.