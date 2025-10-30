VIDEOS. Flamengo de Erick Pulgar se convierte en el primer finalista de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Racing
El volante chileno fue titular y testigo en cancha de la actuación heroica de su arquero para mantener la ventaja en el global.
El 1-0 de la ida le bastó a Flamengo para convertirse en el primer finalista de la Copa Libertadores 2025, dejando en el camino a Racing en un partido de vuelta lleno de emociones.
El encuentro, disputado en un “Cilindro” de Avellaneda completamente colmado, tuvo un dominio marcado del “Mengao” desde el inicio, con un Facundo Cambeses como gran responsable de mantener el cero en el arco de la “Academia”.
Tras un primer tiempo controlado por el equipo de Filipe Luís, todo cambió en la segunda etapa con la expulsión de Gonzalo Plata a los 56 minutos, lo que provocó el empuje total de los locales.
A partir de ahí, los brasileños se replegaron en su campo y Racing, a base de centros, intentó igualar la serie, pero se encontró con un Agustín Rossi soberbio, que tapó un par de remates de gran dificultad.
Con este resultado, Flamengo se instaló en la final de la Copa Libertadores 2025, donde espera rival del cruce entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Fernando Cornejo, que definirán su serie este jueves en Brasil.
