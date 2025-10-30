“Quiero estar tranquila”: Valentina Roth cancela su performance junto a Kike Acuña en “Fiebre de Baile”

La participación de Valentina Roth en Fiebre de Baile quedó suspendida, luego de que la bailarina y gimnasta anunciara que no será parte del desafío de tríos que iba a compartir con el exfutbolista Jorge “Kike” Acuña.

El anuncio se produce en medio de un complejo momento personal para ambos. La exchica Yingo enfrenta su separación de Miguel de la Fuente, mientras que el exmediocampista de Universidad Católica y Universidad de Chile fue recientemente criticado por su expareja, Roxana Muñoz, por una presunta pensión alimenticia insuficiente.

A través de redes sociales, la influencer explicó: “Bailaba el lunes o martes, pero decidí no ir porque me duele mucho la espalda, me está agarrando mucho la pierna, eso, por un lado. Y lo otro es que hay muchos programas de farándula ahí, que no tengo nada en contra de ellos, pero por el momento que ahora estoy pasando prefiero no hablar, no referirme a nada”.

“Y sé que me van a hacer preguntas que a mí me molestan y no quiero escuchar... Quiero estar tranquila, entonces no. No es el momento. No es mi momento para ir a la tele. No quiero referirme a nada, no quiero hablar de nada, quiero estar tranquila”, agregó.

En otra story, la bailarina reiteró: “Mucha gente me entendió por qué no iba a ir al baile, pero aparte de la espalda, que ustedes saben que llevo como un mes con esto, hasta me pinchan y no se me pasa esta cuestión con nada...”, explicó.

“Si fuera un programa 100% de baile... Pero igual es farandulero. Y afuera, estaba viendo, que hacen entrevistas de otros canales, como que pueden ir hacia el backstage, a preguntarte cosas, y no, como que hay cosas que no quiero que me pregunten. Aunque va en mí si respondo o no, hay cosas que no quiero que me pregunten simplemente. Entonces, no, no quiero”, concluyó.