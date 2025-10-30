;

Debería cinco meses: revelan la millonaria deuda de pensión de Jean Paul Pineda que tendría con hijos junto a Faloon

La abogada de la integrante de Fiebre de Baile confirmó que la deuda de pensión del exjugador es millonaria y podría derivar en medidas de apremio por parte de la justicia.

Jean Paul Pineda, exfutbolista de Colo Colo, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Tras ser noticia por denuncias de ruidos molestos en su vecindario y acusaciones de agresión hacia su pareja, ahora enfrenta un nuevo conflicto legal relacionado con sus hijos y la pensión que debe pagar a su expareja, Faloon Larraguibel.

La abogada de la integrante de Fiebre de Baile, Lya Rojas, confirmó a Que Te lo Digo que el exdeportista no habría cumplido con sus obligaciones desde junio hasta octubre de este año, situación que podría derivar en medidas de apremio por parte de la justicia.

En tanto, según lo indicado por el citado medio, Faloon, conocida por su participación en “Yingo, prefirió no referirse al tema.

La millonaria deuda

Según los documentos mostrados por el periodista Sergio Rojas, la deuda del exjugador asciende a $2.336.867, monto que incluye los intereses generados por la mora.

Los reportes indican que Pineda se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, situación que se suma a su historial de conflictos recientes. La deuda con sus hijos vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como la importancia de garantizar los derechos y bienestar de los menores.

