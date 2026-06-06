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VIDEOS. De la música en vivo al pánico: tiroteo masivo deja múltiples heridos durante un festival en Estados Unidos

Oficiales de la policía local desplegaron un intenso operativo tras recibir reportes de disparos en las inmediaciones del tradicional evento de fin de semana.

Mario Vergara

Getty Images | Referencial

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Una tarde de celebración y esparcimiento familiar se transformó en un escenario de caos y pánico generalizado en los Estados Unidos. Múltiples personas resultaron heridas de bala la tarde de este sábado en las inmediaciones de un concurrido festival callejero comunitario en la ciudad de Toledo, Ohio, según confirmaron fuentes oficiales de los departamentos de seguridad local.

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Al llegar al sitio del suceso, los efectivos policiales se encontraron con una escena compleja que incluía a varias víctimas con impactos de proyectiles en plena vía pública.

Traslado masivo a hospitales y sospechosos en fuga

Ante la magnitud de la emergencia médica, un número importante de los afectados debió ser trasladado de inmediato por los equipos de rescate hacia los hospitales y recintos asistenciales más cercanos del condado. Hasta el cierre de esta edición, la policía local ha optado por mantener bajo reserva los detalles específicos sobre la gravedad de las lesiones, así como el número exacto de personas que resultaron heridas en el ataque.

En el terreno, las fuerzas del orden público mantienen un despliegue de proporciones.

“Los oficiales se encuentran buscando activamente a los sospechosos involucrados en la balacera y trabajando intensamente para determinar las circunstancias y motivaciones que originaron los disparos”, detalló el comunicado oficial emitido por la policía de la ciudad.

Frente a los requerimientos de la prensa escrita y las cadenas de televisión locales durante la noche de este sábado, los portavoces del Departamento de Policía de Toledo no emitieron respuestas inmediatas a los correos electrónicos ni a los mensajes telefónicos destinados a actualizar la cifra de víctimas.

La balacera causó un profundo impacto en la comunidad de Ohio debido a la importancia del evento que se estaba llevando a cabo. El Festival del Old West End es una reconocida celebración de dos días de duración que se organiza anualmente en el distrito histórico de Toledo.

El itinerario del fin de semana —que atrae tradicionalmente a miles de residentes y turistas de zonas aledañas— contempla la instalación de puestos de comida, conciertos de música en vivo, ferias de compras vecinales y recorridos guiados por las emblemáticas casas patrimoniales del sector. El cuadrante del festival quedó completamente acordonado por patrullas mientras las brigadas de criminalística realizan el levantamiento de casquillos para intentar identificar las armas utilizadas en el atentado.

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