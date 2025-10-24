En medio de nuevas especulaciones sobre su vida sentimental, Valentina Roth se refirió directamente a los rumores que apuntan a una separación de su esposo y padre de sus hijas, Miguel de la Fuente.

La exintegrante de Yingo decidió aclarar la situación luego de que varios portales informaran que la pareja habría puesto fin a su relación tras casi cuatro años juntos.

La bailarina y su pareja contrajeron matrimonio en 2023 y, hace poco más de tres meses, dieron la bienvenida a su segunda hija. Sin embargo, el portal Infama aseguró recientemente que fuentes cercanas a la deportista confirmaron un quiebre.

Según el citado medio, “no existen terceras personas involucradas en la relación. La separación sería consecuencia de la monotonía, la cual provocó un desgaste en la relación de casi cuatro años”.

Posteriormente, la influencer compartió una historia con el mensaje: “El que esté en mi barco y no esté remando, va pal agua”. Luego, en un video, reconoció: “ando con muchas cosas en la cabeza, por varias hueás. Hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas. Entonces, estoy cansada, mi cerebro está cansado”.

Finalmente, la mañana de este viernes, Vale Roth utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse al tema y dar más detalles de su estado sentimental. “No me sigan mandando que ‘oye, salió esto’, ‘salió esto otro’, porque yo ya sé lo que salió. Gracias por su preocupación, está todo bien, y la vida sigue”, afirmó.

“Y yo no me voy a referir al tema, ni acá, ni en un programa pagado, aunque me paguen 100 millones... Yo no voy a ir, se los digo, no voy a ningún programa, se los juro por mis niñas”, concluyó.