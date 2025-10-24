;

VIDEO. “Y la vida sigue...”: Valentina Roth rompe el silencio tras rumores de quiebre con su marido y padre de sus hijas

Hace tan solo tres meses habían anunciado la llegada de su segunda niña.

En medio de nuevas especulaciones sobre su vida sentimental, Valentina Roth se refirió directamente a los rumores que apuntan a una separación de su esposo y padre de sus hijas, Miguel de la Fuente.

La exintegrante de Yingo decidió aclarar la situación luego de que varios portales informaran que la pareja habría puesto fin a su relación tras casi cuatro años juntos.

La bailarina y su pareja contrajeron matrimonio en 2023 y, hace poco más de tres meses, dieron la bienvenida a su segunda hija. Sin embargo, el portal Infama aseguró recientemente que fuentes cercanas a la deportista confirmaron un quiebre.

Según el citado medio, “no existen terceras personas involucradas en la relación. La separación sería consecuencia de la monotonía, la cual provocó un desgaste en la relación de casi cuatro años”.

Posteriormente, la influencer compartió una historia con el mensaje: “El que esté en mi barco y no esté remando, va pal agua”. Luego, en un video, reconoció: “ando con muchas cosas en la cabeza, por varias hueás. Hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas. Entonces, estoy cansada, mi cerebro está cansado”.

Finalmente, la mañana de este viernes, Vale Roth utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse al tema y dar más detalles de su estado sentimental. “No me sigan mandando que ‘oye, salió esto’, ‘salió esto otro’, porque yo ya sé lo que salió. Gracias por su preocupación, está todo bien, y la vida sigue”, afirmó.

Y yo no me voy a referir al tema, ni acá, ni en un programa pagado, aunque me paguen 100 millones... Yo no voy a ir, se los digo, no voy a ningún programa, se los juro por mis niñas”, concluyó.

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

