“Fue una experiencia completamente distinta”: Lelo sorprende al protagonizar video erótico con conocida chica reality

El exchico Yingo, Erik Manosalva, conocido públicamente como “Lelo”, mostró una nueva faceta en su incursión industria del entretenimiento adulto. En Arsmate protagonizó una producción de alto voltaje junto a Camila Briceño, más conocida como Rubí Galuski, figura recurrente de realities chilenos.

El registro marcó la primera colaboración entre ambos y, según el relato del exchico Yingo, “fue una experiencia completamente distinta a todo lo que había hecho en televisión. Me gustó explorar este lado sensual, más libre, sin filtros. Con Rubí hubo química desde el primer minuto”.

Por su parte, la exparticipante de Palabra de Honor coincidió con el influencer. “Con Lelo la conexión fue brutal, él tiene una energía muy intensa y eso se nota en cámara. Me encanta cuando los hombres se atreven sin miedo a mostrarse como son. Lo que grabamos fue pura pasión y juego”, aseguró Rubí, quien actualmente es una de las personalidades más activas de Arsmate.

“Esto es solo una muestra de lo que se viene. Si quieren ver la película completa, estén atentos, porque pronto estrenaremos un nuevo proyecto que va a romper todos los esquemas”, adelantaron los dos creadores de contenido erótico.

Cabe mencionar que Lelo también explora la música: el pasado 31 de agosto, lanzó junto a ChilenitoBoy y Erick Cristo el tema La Yegua Loca, debut del grupo Furia Wey, considerado el primer conjunto chileno de ranchera urbana con enfoque gay.

Ampliar