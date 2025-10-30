;

VIDEO. Estaba furioso: Sammis Reyes abandona “Fiebre de Baile” tras gesto de Rai Cerda hacia Emilia Dides

Posteriormente, el propio exparticipante de “Gran Hermano Chile” y “Palabra de Honor” se refirió a esta situación.

Alejandro Basulto

Fiebre de Baile, Chilevisión | Todo se sabe

Raimundo Cerda protagonizó un tenso momento en Fiebre de Baile, luego de un gesto que habría generado incomodidad entre su expareja, Emilia Dides, y su actual pareja, el exjugador de la NFL Sammis Reyes.

Según relató el tiktoker y panelista de Primer Plano, Danilo 21, “Rai le tiró la camisa a donde estaba la Emilia, vino con el Sami, y el Sami se enojó, y dice que se quería ir, y la Emilia lo tuvo que agarrar del brazo y todo”.

El creador de contenido agregó más detalles sobre la situación: “Rai tiró la polera, toda sudada, imagínate, más encima le hizo unos movimientos, así como ‘what the fuck’ cachai, y se lo hizo a Emilia y la Emilia quedó mirando para abajo, cachai, así que como qué onda, qué onda este loco, y de hecho la Emilia le tuvo que agarrar el brazo a Sami, porque Sami quería puro pararse”.

ADN

De acuerdo con Danilo 21, el malestar fue tan evidente que “de hecho, se fueron del programa. Incluso Diana le dijo ‘¿pero cómo se van a ir?, que va a quedar vacío el asiento’, se fueron por eso”. El abandono del estudio por parte de la pareja encendió los rumores de un fuerte enojo por parte del deportista chileno.

Las reacciones de los protagonistas: Emilia Dides y Raimundo Cerda se refirieron a lo sucedido

A raíz de la controversia, el medio Infama consultó directamente a Emilia Dides sobre lo ocurrido en Fiebre de Baile. La modelo aclaró: “Fuimos solo a ver a Juanfra (Juan Francisco Matamala) y nos fuimos. Estoy demasiado embarazada para estos cahuines, ja, ja, ja, mañana nos despertamos a las 05:00 am, así que tutito”.

Por su parte, Raimundo Cerda conversó con Todo se sabe acerca del incidente y la reacción de la pareja. “Me llamó la atención de que estuviera acá, pero nada... Yo creo que se incomodó, no sé”, comentó.

Consultado sobre si la camisa fue lanzada hacia la exMiss Universo Chile, Rai respondió entre risas: “Fue para el público, fue para el público, para nadie en específico. Yo soy hombre de una mujer. Yo cambié, soy otro, soy hombre de una mujer”.

Finalmente, el ex Palabra de Honor declaró: “Al final en el programa estoy participando yo, si ellos quisieron venir para acá, buenísimo, yo no tengo nada contra ella, nada en su relación (...) Yo he disfrutado todo este programa, con la Emilia las cosas pasaron en algún minuto, ahora está feliz, casada, con hijos... Nunca más hablamos (...) Es show, todo teatral”.

