Un tenso momento vivió Nicole Moreno, más conocida como Luli, en Fiebre de Baile la semana pasada, cuando un accidente con su vestuario la dejó al borde del llanto en pleno programa en vivo de Chilevisión.

La fisicoculturista llegó al set para disputar una dupla de eliminación, tras haberse ausentado en una gala anterior. Junto a su compañero Luciano Coppelli, presentó una coreografía de bachata, pero la presentación se vio afectada por un percance inesperado. “Se me salió lo de abajo”, comentó después de bailar, refiriéndose al desperfecto en la parte inferior de su traje, que la habría dejado expuesta.

La situación llevó a Diana Bolocco a interrumpir momentáneamente la transmisión: “Señor director, vamos a chequear... ¿Se vio algo en cámara o no? Me dicen que no, desde el switch, no. ¿Ustedes vieron algo? Nadie vio nada, Nicole”, señaló la animadora. Mientras el equipo revisaba el material, la modelo y emprendedora vivió minutos de tensión y nerviosismo tras el incidente.

Primer Plano reveló este domingo lo que ocurrió detrás de cámaras, mostrando a la participante visiblemente afectada por lo sucedido. Consultada por la evaluación de Vasco Moulian, respondió con firmeza: “Me importan tres hectáreas las notas”.

Además, reconoció estar evaluando su continuidad en la competencia. “Lo estoy pensando, la verdad (...) Vamos a analizarlo”, afirmó en el backstage del espacio.

Finalmente, las cámaras captaron a la bailarina rompiendo en llanto mientras conversaba por teléfono, evidenciando la carga emocional que dejó el incidente.