El pasado miércoles, la Comisión Mixta del Congreso rechazó 28 partidas del Presupuesto 2026, debido a la negativa de la oposición.

La situación fue calificada como “grave, pero no definitiva” por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien enfatizó la importancia de mantener los programas sociales, y emplazó a que sectores de la derecha expliquen los recortes propuestos.

Precisamente, el secretario de Estado fue el invitado en ADN Hoy, donde señaló que este rechazo se dio porque “en los últimos días la oposición ha tenido un lenguaje muy confrontacional, bien beligerante, y eso fue lo que primó ayer“.

“Primó esa forma de entender la política de rechazar todo, porque no es que íbamos punto por punto discutiendo y planteando diferencias, sino que la estrategia era rechazar todo“.

Consultado sobre si desde el Gobierno vieron venir esta situación, Grau dijo que “si me hubieran dicho esto hace dos semanas, le hubiera respondido que no”.

“Se perdió una oportunidad de hacer un buen trabajo legislativo, porque cuando uno rechaza todas las partidas, lo que uno está haciendo es que invisibiliza toda la riqueza de la discusión parlamentaria“, complementó.

“Ahora vamos a tener otras instancias para mejorarlo, pero nos va a quedar menos tiempo para hacer un buen trabajo legislativo", afirmó.

Por otro lado, el ministro de Hacienda indicó que si esta negativa de la oposición “fuera un tema técnico de una cosa específica, el rechazo sería en un tema en particular. Por ejemplo, lo que podrían haber hecho es rechazar algún subtítulo en cada una de las partidas, pero no la partida entera, lo que denota una estrategia de bloquearlo todo“.

“Acá están ocurriendo dos cosas: una es electoral, porque cuando las derechas en el mundo enfrentan disputas electorales con derechas más intransigentes, extremas hay dos caminos. Uno es resaltar con convicción las cosas que ellos han hecho, y decir, somos una derecha distinta; y otro camino es mimetizarse, y eso es claramente lo que ha decidido Chile Vamos en los últimos días", prosiguió.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal apuntó que “lo otro que ocurre es que, por ahora, una parte de la oposición no tiene tampoco claro qué es lo que quiere”.

“Porque cuando yo escucho sus discursos, en una primera parte hacen una crítica abstracta general, diciendo que este presupuesto sobreestima los ingresos, entonces hay que hacer un presupuesto más chico. Y en la segunda parte dan una larga lista en todas las cosas que hay que aumentar el gasto. Entonces uno no sabe si quieren aumentar el gasto o quieren reducir el gasto", añadió.

Finalmente, el ministro Grau reiteró que “esta estrategia electoral de no querer negociar nada y rechazar todo tiene consecuencias. Y la consecuencia es que tenemos menos tiempo para un buen trabajo legislativo”.