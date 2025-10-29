“Es un irresponsable que habla estupideces”: senador Ossandón cuestiona duramente los dichos de Johannes Kaiser contra Bolivia

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, cuestionó duramente las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

El fundador del PNL, durante un acto en Osorno, prometió “cerrar la frontera con Bolivia” y advirtió que, si ese país “vuelve a humillar” a Chile, “en La Paz lo van a pasar muy mal” y “le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser”.

En entrevista con CNN, Ossandón calificó los dichos como “fanáticos e irresponsables”, asegurando que “una persona que está hablando esa cantidad de estupideces” no puede aspirar a liderar el país.

“¿Los está amenazando?"

“Decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué, lo está amenazando? ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos”, señaló el legislador.

El parlamentario agregó que “al revés, lo que tenemos que hacer es integrarnos con Bolivia. Somos países hermanos”, y reconoció que, tras las palabras del diputado, “se me hace difícil votar por él en segunda vuelta”.

Ossandón también comentó las críticas de Kaiser a la posible nominación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, señalando que, de concretarse, “sería un honor para Chile, independiente de que sea de izquierda; no es un pecado mortal”.