Presidente Boric apunta contra “los países más poderosos” por “poner en cuestión” el comercio: “Es mejor colaborar que humillar”

En la ciudad de Seúl, el Mandatario encabezó el inicio del Seminario Empresarial Chile-Corea, que reunió a empresarios de ambos países.

Tras un extenso viaje, el Presidente Gabriel Boric aterrizó este miércoles en Seúl, en el marco de su visita de trabajo en Corea del Sur. En dicha ciudad, dio inicio a sus actividades oficiales.

La primera de estas fue asistir al Seminario Empresarial Chile-Corea, que reunió a empresarios de ambos países para fortalecer el relacionamiento comercial y económico.

En la instancia, el Mandatario realizó un discurso en el que abordó la incertidumbre que hay a nivel global en torno a la guerra comercial, causada tras los aranceles anunciados por Estados Unidos.

“Es mucho mejor colaborar que humillar”

“En este mundo turbulento de hoy en día, en donde el comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos que creemos en el Estado de derecho, en el derecho internacional, en el respeto de los contratos y entre países”, expresó el jefe de Estado.

En esa línea, remarcó que “es mucho mejor colaborar que humillar, es mucho mejor aprender del otro que aplastar al otro. Por eso, vemos en Corea a un socio actual a propósito del Tratado de Libre Comercio”.

“Si tenemos una convicción es que en este mundo interconectado de hoy nadie se salva por sí mismo, tenemos que trabajar en colaboración, no en permanente competencia y amenaza”, finalizó el Presidente Gabriel Boric.

