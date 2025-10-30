La última escena de Héctor “Tito” Noguera: revelan grabación final del actor en teleserie de Mega

Chile vive una jornada de duelo cultural por la partida de Héctor “Tito” Noguera, uno de los actores más importantes en la historia del país, fallecido este martes a los 88 años.

Este jueves se realiza su misa fúnebre en el Centro de Extensión Oriente de la Universidad Católica, donde, según su propio deseo, se interpretan piezas de Johann Sebastian Bach.

28 DE OCTUBRE 2025 / ÑUÑOA Con la participación de actores, autoridades y cuentos de personas, se realiza el velorio del reconocido actor Héctor "Tito" Noguera, en el campus oriente de la Universidad Catolica. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

El homenaje continúa con un cortejo fúnebre que recorrerá lugares emblemáticos de su vida artística, como el Teatro UC, el canal Mega —donde se emite su última teleserie Aguas de Oro— y la Pérgola de las Flores, antes de llegar al Parque del Recuerdo, en Huechuraba.

Cientos de personas han llegado a acompañar a su familia y rendir tributo al considerado “mejor actor de la historia de Chile”.

La última escena

En medio de los homenajes, se conoció un detalle conmovedor: la última escena que Noguera grabó antes de morir saldrá al aire la próxima semana, en el capítulo del jueves de Aguas de Oro.

Según contó a Radio ADN el director de la teleserie, Patricio González, el actor filmó por última vez el 6 de octubre, apenas unas semanas antes de su fallecimiento. “Grabó —hasta el 6 de octubre— una conversación telefónica con su hija en la ficción, interpretada por Carolina Arregui. Lo hicimos en su casa, porque él quería seguir grabando, así que adaptamos todo para acompañarlo”, relató.

El director recordó con emoción la fortaleza del actor durante ese día: “Se le veía impecable. Hubo un pedazo de texto que no le había llegado, lo memorizó en minutos, como siempre. Tito tenía una capacidad increíble para comprender y decir el texto con verdad. Fue impecable hasta el final”.