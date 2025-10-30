;

Chile despide a Héctor “Tito” Noguera: esta es la ruta y horario de los funerales del actor nacional

Revisa acá por dónde pasará el cortejo fúnebre del considerado “Mejor actor de la historia” del país.

Este jueves 30 de octubre se realizarán los funerales del destacado y querido actor nacional Héctor “Tito” Noguera, quien falleció este martes 28 a los 88 años.

Tras su fallecimiento, los mensajes de cariño y respeto por el actor no se hicieron esperar, incluidos el del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Su hija y actriz, Amparo Noguera, reveló que su padre, considerado como el “Mejor actor de la historia de Chile”, estuvo “con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”.

Ante las masivas muestras de cariño por parte de la ciudadanía, los restos del actor recorrerán una ruta por Santiago para todos aquellos que quieran darle un último adiós.

Chile despide a Héctor “Tito” Noguera: esta es la ruta y horario de los funerales

A contar de las 11:00 horas, comenzará con una ceremonia religiosa en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, para luego, cerca de las 13:00 horas, dar inicio al cortejo fúnebre.

La ruta establecida contempla el paso por el Teatro UC, el canal Mega, la Pérgola de las Flores (Av. La Paz con Santa María), para llegar finalmente al Parque del Recuerdo, en Huechuraba.

