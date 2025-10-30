Cuando roban, no lloran: prensa argentina festejó con todo el paso de Lanús a la final de la Sudamericana
Acostumbrados a estar siempre en la polémica, los medios trasandinos ni mencionaron el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.
Cuando es a favor, no dicen nada. Pero si es en contra, lloran hasta por si acaso. Es el resumen de la siempre polémica prensa argentina que, por estas horas, festejan el paso de Lanús a la final de la Copa Sudamericana.
Tras el vergonzoso paso del cuadro trasandino ante la Universidad de Chile, al otro lado de la cordillera festejan el “éxito” del ‘granate’, que volverá a jugar una final de Sudamericana después de cinco años.
Pero del robo descarado del VAR y del juez venezolano Alexis Herrera, no dicen nada. Medios como Olé, ESPN y TyC Sports solo se quedaron con el paso de Lanús a la final del torneo, donde se verán las caras con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.
Las reacciones de la prensa argentina
