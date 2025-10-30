Gobierno anuncia controles por “rodadas” de motoqueros convocadas por redes sociales en Halloween

El Gobierno informó que desplegará fiscalizaciones especiales este viernes en distintos puntos de la región Metropolitana, ante las convocatorias difundidas en redes sociales para realizar “rodadas” de motoqueros durante la noche de Halloween.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que los operativos serán interinstitucionales y contemplarán controles migratorios, vehiculares y de identidad, con el fin de prevenir desórdenes.

“Se trata de tradiciones foráneas, pero cuando ocurren en la región Metropolitana han generado problemas de orden público, ruido y tránsito. Aumentan la sensación de inseguridad”, afirmó.

“No es un fenómeno propio de Chile”

Desde la Municipalidad de Estación Central, la alcaldesa (s) María Olga Letelier explicó que estas actividades suelen organizarse a través de redes sociales y que “no es un fenómeno propio de nuestro país, sino una tradición de otros lugares que genera un impacto porque su naturaleza no se comprende”.

Añadió que el objetivo de las autoridades es “desincentivar que esto ocurra por el impacto negativo que tiene en nuestros vecinos y vecinas”.

El año pasado se registraron caravanas de motociclistas disfrazados que recorrieron varias comunas, provocando ruidos molestos y desórdenes públicos.