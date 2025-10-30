;

Senador de Bolivia repasa a Kaiser tras sus polémicas declaraciones: “Es importante informarse antes, por lo menos saber cuál es la capital”

José Manuel Ormachea respondió a las amenazas del candidato chileno y recordó la importancia de conocer la historia y estructura de su país.

Martín Neut

Johannes Kaiser - José Manuel Ormachea

Johannes Kaiser - José Manuel Ormachea

El senador electo de Bolivia, José Manuel Ormachea, respondió con dureza a las declaraciones del candidato presidencial chileno Johannes Kaiser.

Kaiser, durante un acto en Osorno, afirmó que su eventual gobierno “cerraría la frontera con Bolivia” y advirtió que, si su país “vuelve a humillar a Chile”, en “La Paz lo van a pasar muy mal”.

Las palabras del abanderado del Partido Nacional Libertario generaron molestia en el vecino país, especialmente por la referencia a la capital boliviana.

En conversación con La Tercera, Ormachea reprochó que el candidato desconociera la estructura política de su país. “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”, dijo, recordando que Sucre es la capital constitucional y sede del Poder Judicial, mientras que La Paz aloja los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Es importante informarse”

El legislador añadió que cualquier comentario sobre Bolivia debe hacerse con respeto y conocimiento. “Es importante informarse antes de opinar sobre otros países, cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura”, subrayó.

Las afirmaciones de Kaiser —“En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno (...) y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”— fueron interpretadas en La Paz como un gesto de provocación en plena campaña electoral chilena.

Hasta ahora, ni la Cancillería chilena ni el comando del candidato se han pronunciado sobre la polémica.

