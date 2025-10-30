VIDEOS. Cierran indefinidamente McDonald’s de República tras destrozos en manifestaciones por trabajadora muerta
El local en Santiago Centro permanecerá cerrado mientras la empresa evalúa daños y refuerza medidas de seguridad tras la protesta por Hilda Leiva.
El restaurante McDonald’s del barrio República, en Santiago Centro, permanecerá cerrado de forma indefinida luego de que manifestantes causaran daños en el establecimiento durante una protesta el pasado 28 de octubre.
La manifestación se realizó para exigir justicia por Hilda Leiva, empleada de 22 años que desapareció mientras trabajaba en la sucursal el 22 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en una propiedad vecina.
En videos viralizados por redes sociales se puede ver cómo los manifestantes ingresan al local, rompiendo todo a su paso.
Inicialmente se reportó que la joven había caído desde gran altura, pero su familia descarta la hipótesis de suicidio.
Tras los incidentes, que incluyeron destrozos en el interior del local y rayados en la fachada, McDonald’s anunció que evaluará los daños y las medidas de seguridad antes de reabrir la sucursal. La investigación de la muerte de Leiva sigue a cargo de Carabineros.
