;

VIDEOS. Cierran indefinidamente McDonald’s de República tras destrozos en manifestaciones por trabajadora muerta

El local en Santiago Centro permanecerá cerrado mientras la empresa evalúa daños y refuerza medidas de seguridad tras la protesta por Hilda Leiva.

Martín Neut

Cierran indefinidamente McDonald’s de República

Cierran indefinidamente McDonald’s de República / Foto TikTok

El restaurante McDonald’s del barrio República, en Santiago Centro, permanecerá cerrado de forma indefinida luego de que manifestantes causaran daños en el establecimiento durante una protesta el pasado 28 de octubre.

La manifestación se realizó para exigir justicia por Hilda Leiva, empleada de 22 años que desapareció mientras trabajaba en la sucursal el 22 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en una propiedad vecina.

Revisa también:

ADN

En videos viralizados por redes sociales se puede ver cómo los manifestantes ingresan al local, rompiendo todo a su paso.

Inicialmente se reportó que la joven había caído desde gran altura, pero su familia descarta la hipótesis de suicidio.

Tras los incidentes, que incluyeron destrozos en el interior del local y rayados en la fachada, McDonald’s anunció que evaluará los daños y las medidas de seguridad antes de reabrir la sucursal. La investigación de la muerte de Leiva sigue a cargo de Carabineros.

@user46120800133344

JUSTICIA PARA HILDA Frente a la indolencia empresarial se opone la insolencia popular. Con justa rabia fue funado el local de Mc Donalds ubicado en el Barrio República de Santiago. La muerte de la joven trabajadora tiene sus orígenes profundos en las condiciones de explotación y sometimiento capitalista, con sus profundas secuelas en la vida de las personas. La ignoraron y despreciaron como a todxs lxs trabajadorxs. Martes 28 octubre 2025

♬ sonido original - radioplazadeladignidad - radioplazadeladignidad

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad