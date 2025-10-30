El restaurante McDonald’s del barrio República, en Santiago Centro, permanecerá cerrado de forma indefinida luego de que manifestantes causaran daños en el establecimiento durante una protesta el pasado 28 de octubre.

La manifestación se realizó para exigir justicia por Hilda Leiva, empleada de 22 años que desapareció mientras trabajaba en la sucursal el 22 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en una propiedad vecina.

En videos viralizados por redes sociales se puede ver cómo los manifestantes ingresan al local, rompiendo todo a su paso.

Agrupaciones feministas se manifiestan a esta hora en el frontis de McDonald´s de calle republica Hay manifestación y algunos incidentes en el McDonald's de República, a una semana de que una de sus trabajadoras fuera encontrada muerta al interior del local de comida rápida. pic.twitter.com/wy643b7ER6 — Chile de Verdad (@Chiledeverdades) October 28, 2025

Inicialmente se reportó que la joven había caído desde gran altura, pero su familia descarta la hipótesis de suicidio.

Tras los incidentes, que incluyeron destrozos en el interior del local y rayados en la fachada, McDonald’s anunció que evaluará los daños y las medidas de seguridad antes de reabrir la sucursal. La investigación de la muerte de Leiva sigue a cargo de Carabineros.